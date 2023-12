Atomzeitalter wird auch in Neckarwestheim zurückgebaut

NECKARWESTHEIM (dpa-AFX) - Nach dem Ende der Atomstromproduktion in Deutschland liegt die EnBW beim Rückbau voll im Zeitplan. Als letztes Atomkraftwerk (AKW) in der Bundesrepublik hatte der Energiekonzern am 15. April um 23.59 Uhr den Meiler Neckarwestheim 2 vom Netz genommen.

Die 193 Brennelemente wurden einem Sprecher zufolge direkt in den Tagen nach dem Abschalten aus dem Reaktordruckbehälter entfernt und in ein Lagerbecken überführt. "Dort befinden sich die Brennelemente unter Wasser, werden gekühlt und klingen für ungefähr drei Jahre ab, ehe sie in dafür geeignete Transport- und Lagerbehälter eingebracht und in das staatliche Zwischenlager am Standort transportiert werden können." Bis Mitte August wurden die nuklearen Systeme - zum Beispiel Rohrleitungen - mit Hilfe von Chemikalien dekontaminiert.