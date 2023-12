FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Chefin der IG Metall hat vor fatalen Folgen der jüngsten Sparbeschlüsse auf die deutsche Industrie gewarnt. In vielen Betrieben ihrer Branchen habe schon vorher schlechte Stimmung geherrscht, weil Investitionen ausblieben und Produktionsteile Richtung Osten verlagert würden, berichtet die Gewerkschafterin Christiane Benner auf Grundlage einer Betriebsräteumfrage.

Der Haushaltskompromiss der Ampel-Koalition bringe nun weitere Belastungen. "Das abrupte Ende der Umweltprämie für E-Autos ist ein fatales Signal, das uns in der Kurzfristigkeit kalt erwischt hat. Das sät noch einmal Zweifel selbst bei den Gutwilligen", sagte Benner mit Blick auf die angestrebte Antriebswende in der Autoindustrie. Bei energieintensiven Betrieben sei die Gefahr von Abwanderungen noch einmal gestiegen, meinte die Gewerkschaftsvorsitzende. "Das Strompreispaket war schon vorher zu knapp, wenn jetzt noch Netzentgelte in Milliardenhöhe hinzukommen, verschlechtert sich die Lage weiter."