BERLIN (dpa-AFX) - Am ersten Weihnachtsfeiertag wird in Deutschland mehr ferngesehen als am traditionell schwachen TV-Tag Heiligabend. Zur besten Sendezeit am 25. Dezember hat nach mehreren Jahren Pause "Die Helene Fischer Show" im ZDF nun wieder die meisten Zuschauer für sich gewinnen können. Im Schnitt schauten Montagabend 5,02 Millionen zu, was ab 20.15 Uhr einem Marktanteil von 20,7 Prozent für die dreistündige Show entsprach. Es war die zehnte Fischer-Show seit 2011 (die ersten beiden kamen in der ARD). Vergangenes Mal - dies war coronabedingt 2019 - schauten noch fast eine Million mehr zu.

Platz zwei in der Primetime ging ans Erste: Der ARD-Krimi "Wolfsland - Das schwarze Herz" mit Götz Schubert und Yvonne Catterfeld erreichte 4,34 Millionen (16,9 Prozent ab 20.15 Uhr). Die Weihnachtskomödie "Kevin - Allein in New York" sahen bei Sat.1 im Schnitt 2,84 Millionen (11,3 Prozent).