AMMAN (dpa-AFX) - Jordaniens Tourismussektor leidet unter den Folgen des Gaza-Krieges. Wie der jordanische Tourismusminister, Makram Kueisi, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Amman sagte, verliere die jordanische Wirtschaft monatlich umgerechnet bis zu 260 Millionen Euro durch die fehlenden Einnahmen im Tourismusbereich. "Bisher haben wir eine Stornierungsrate von 60 Prozent erreicht", sagte Kueisi. Das entspräche 200 000 bis 250 000 Besuchern.

Gaza-Krieg beeinträchtigt Tourismus in Jordanien

