Unifly, ein Unternehmen von Terra Drone, meldet erfolgreichen Abschluss des richtungweisenden UTM-Cybersicherheits-Modellprojekts in Kooperation mit der FAA

Vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums der Drohnenindustrie ist es wichtiger denn je, die Sicherheit unseres Luftraums zu gewährleisten. UTM-Systeme haben dabei eine wichtige Funktion. Die wichtigsten Merkmale von UTM-Systemen – softwarebasiert, hochgradig automatisiert und als Technologie noch relativ neu – machen sie zu einem bevorzugten Ziel für Cyberangriffe, die Schwachstellen ausnutzen und so die Luftverkehrssicherheit, die Datenschutzrechte der Luftverkehrsteilnehmer und den Geschäftsbetrieb von Unternehmen gefährden. Für die Bewertung und Validierung der Cybersicherheit von UTM-Systemen wurde bislang weder ein umfassender Ansatz hinsichtlich der Systemanforderungen noch ein einheitliches Zertifizierungssystem entwickelt. Diese Lücken haben einen dringenden Bedarf an einem aktualisierten Sicherheits-Framework geschaffen.

TOKIO, 27. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Unifly, ein Unternehmen der Terra Drone Corporation und führender Anbieter unbemannter Verkehrsmanagementsystemen (Unmanned Traffic Management, UTM), hat das Unified UTM Cybersecurity Model-Projekt, das von der Federal Aviation Administration (FAA) im Rahmen des Broad Agency Announcement Call 003 bewilligt wurde, mit Erfolg abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit der Rhea Group und dem New Yorker UAS-Testgelände soll das Projekt ein UTM-Cybersicherheitsmodell optimieren – einschließlich der Anforderungen und des Zertifizierungsschemas – und unter Betriebsbedingungen validieren.

In der Startphase des Projekts wurden Interviews mit folgenden Akteuren aus dem UTM-Ökosystem geführt:

FAA ATO (Luftfahrtbehörde der Federal Aviation Administration)

NASA (Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde)

CNA (nationale Sicherheitsanalysen)

Nav Canada (kanadische Flugsicherungsorganisation)

(kanadische Flugsicherungsorganisation) DroneUp (Anbieter von Drohnen-Lieferdiensten)

Auf Basis dieser Stellungnahmen verfeinerte das Projektteam die Systemanforderungen und die Sicherheitskontrollen für das aktualisierte Prototypmodell. Der umfangreiche Validierungsprozess umfasste mehr als 60 Flüge unter verschiedenen Betriebsbedingungen auf dem Testgelände in Syracuse, US-Bundesstaat New York, bei denen das Broadcast Location and Identification Device (BLIP) von Unifly zum Einsatz kam. Diese Flüge simulierten drei Szenarien: Einsätze unter optimalen Bedingungen, Einsätze, die simulierten Angriffen ausgesetzt sind, und Einsätze mit Verteidigungsmaßnahmen gegen solche Angriffe.

Dazu wurden mehrere Berichte mit Erkenntnissen und bewährten Praktiken erstellt, die als Grundlage für die Entwicklung künftiger Cybersicherheitsrahmen dienen werden. Die Ergebnisse dieses Projekts werden nicht nur der UTM-Branche zugute kommen, sondern auch verschiedenen Interessengruppen, darunter Drohnenbetreibern, Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit, um die Sicherheit und den Datenschutz aller Luftverkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Indem wir moderne Cybersicherheitsmaßnahmen implementieren, können wir einen wirksamen Schutz unseres Luftraums gewährleisten. Unifly strebt Partnerschaften mit Branchenführern an, um die Drohnensicherheit zu verbessern.

