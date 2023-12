Elektronikkomponenten-Vertreiber Utmel nimmt an der NEPCON JAPAN 2024 teil

SHENZHEN, China, 27. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Vom 24. bis 26. Januar 2024 findet die 38. Ausstellung für elektronische F&E, Fertigung und Verpackungstechnik (unter dem Namen NEPCON JAPAN 2024) der RX Japan Ltd. im Tokyo Big Sight in Japan statt. Utmel, ein weltweit anerkannter Vertreiber elektronischer Komponenten, wird an der Messe teilnehmen und am Stand E23-48 im Tokyo Big Sight seine Produkte vorstellen.

Die NEPCON JAPAN wurde vor über 30 Jahren gegründet und ist eine der größten Messen für elektronische Fertigungstechnik in Asien. Sie umfasst sieben Haupthallen und deckt ein breites Spektrum an Bereichen ab, darunter elektronische Fertigungsanlagen, Automatisierungstechnik, Halbleitermontage, Audio-/Videogeräte und vieles mehr. Mehr als 1.900 Unternehmen und Marken aus der ganzen Welt nehmen an der Ausstellung teil. Sie findet zeitgleich mit Fachausstellungen in den Bereichen Automobilindustrie, Fertigungstechnik, Wearable Technology und Robotik statt, so dass die Besucher die Möglichkeit haben, sich über mehrere verwandte Branchen zu informieren und zusätzliche Brancheninformationen und Ressourcen an einem Ort zu erhalten.