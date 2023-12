KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Umfragewerte der Bundesregierung:

"Das ist ein Alarmzeichen für das Bündnis, wenn selbst die eigenen Wähler mehrheitlich das Vertrauen in die Stabilität der Koalition verlieren. Der mühsam erreichte Haushaltskompromiss sollte eigentlich wieder für mehr Zuversicht sorgen. Doch unter dem Eindruck der scharfen Proteste der Landwirte haben maßgebliche Ampelvertreter die Haushaltskürzungen sofort wieder infrage gestellt. Damit verliert die Ampel weiter an Vertrauen: Die Bürger fragen sich, ob diese Regierung noch in der Lage ist, sich über politische Schritte zu einigen."