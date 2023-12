MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Nawalnys Polar-Straflager:

"Dass der seit Wochen vermisste Alexej Nawalny im Straflager "Polarwolf" geortet wurde, ist eine gute Nachricht: Der bekannteste Kritiker Putins lebt - was nach vielen Todesfällen unter Moskaus Dissidenten beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Aber das Lebenszeichen aus der Arktis ist der einzige positive Aspekt. Putin hat seinen Opponenten im Wortsinne kaltgestellt - vor der Präsidentschafts-"Wahl" im März kein Zufall. Die von Nawalnys Team Anfang Dezember gestartete Kampagne "Russland ohne Putin" hatte zwar nie eine Chance, aber noch mehr Querschüsse vor seiner fünften Amtszeit wollte der Despot nicht riskieren. Es ist zudem seine eiskalte Warnung an alle, die mehr sein wollen als bloße Zählkandidaten. Nun strich die Wahlkommission die Ex-Journalistin Jekaterina Dunzowa von der Liste - wegen Formfehlern und weil sie ja noch jung sei. Fast wortgleich wurde einst auch Nawalnys Kandidatur verhindert. Als jener dagegen klagte, setzte der Rachefeldzug des Kreml ein. Und nun will Dunzowa klagen."/yyzz/DP/he