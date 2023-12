HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu islamistischen Anschlagsplänen:

"Wie das Äußere und das Innere ineinandergreifen, konnte man über Weihnachten im bekanntesten Gotteshaus Deutschlands erleben, dem Kölner Dom: Zugang zu den Gottesdiensten gab es nur nach Kontrollen. Grund waren Hinweise auf Attentatspläne in islamistischen Kreisen. Die Hinweise bezogen sich auf Silvester. Der Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und die militärische Reaktion der israelischen Regierung darauf haben dem Islamismus neuen Auftrieb gegeben. Wir erleben nach den Al-Kaida-Anschlägen vom 11. September 2001 und dem Erstarken des "Islamischen Staates" (IS) die dritte Welle."/yyzz/DP/he