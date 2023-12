FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu den schlechten Konjunkturaussichten:

"Der von Sorgen geprägte Blick der Unternehmen auf die kommenden Monate war zu erwarten. Schon länger ist klar, dass die hiesige Wirtschaft wie kaum eine andere auf der Welt von den Veränderungen der jüngsten Zeit betroffen ist. (...) Anfang der 2000-er Jahre hegten viele ähnlich große Zweifel an der Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Damals aber zeigte sich auch ein Vorteil der miesen Zeiten. Sie bilden den Nährboden für Erkenntnisse und Einsichten. Schmerzt die Krise, wächst die Veränderungsbereitschaft. So kam 2005 die erfolgreiche Hartz-IV-Sozialreform. Erste Anzeichen für Anpassungswillen gibt es auch jetzt. So hat man den Eindruck, dass es sich beim Kampf gegen die Bürokratie erstmals seit vielen Jahren nicht nur um leere Worte handelt. Die Brisanz des Problems ist erkannt, wie der Deutschlandpakt zur Beschleunigung von Bauvorhaben zeigt."/yyzz/DP/he