In Deutschland wird an der Börse von Mittwoch bis Freitag gehandelt, die letzte Sitzung vor Silvester endet dann bereits um 14 Uhr. Die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine blieben 2023 regional begrenzt und waren dem Dax auf seinem Weg in Rekordhöhen keine Hindernisse. Der voraussichtlich bereits erreichte Zinsgipfel und die Aussicht auf erste Zinssenkungen durch die großen Notenbanken im kommenden Jahr waren in den zurückliegenden Wochen die Treiber einer fulminanten Rally - sie hatte den Dax erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17 000 Punkten gehievt.

Aktuell weist der deutsche Leitindex für 2023 eine positive Bilanz von rund 20 Prozent auf. Nach einem Jahresendstand über 17 000 Punkte sieht es derzeit allerdings nicht mehr aus, denn der Dax konsolidiert seine jüngste Kursjagd./ajx/tav/mis/he

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16.709PKT gehandelt.