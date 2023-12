Der DAX machte es spannend vor Weihnachten und hielt sehr lange seine Trendlinie. Zuletzt blickten wir in der Tagesanalyse am 21.12.2023 auf diese Unterstützung, bevor sie brach:

Doch dies war kein Umkehrsignal, sondern leitete eine Seitwärtsphase ein. Genau diese begleitete uns dann mit relativ wenig Bewegung Richtung Weihnachtsfest und ist hier dargestellt:

Die minimale Bewegung am Freitag war dann auch recht "typisch" für die Zeit, in der wenig Volatilität an den Märkten herrschte. Wir wurden im Wochenverlauf immer wieder von der Marke von 16.700 Punkten angezogen und schlossen am Donnerstag darunter, am Freitag nun wieder darüber, wie der Endstand an der Börse Frankfurt an dieser Stelle für Dich zusammenfasst:

Übergeordnet darf man daher vorerst weiter von einer Konsolidierung ausgehen. Sie begann ab dem Allzeithoch und hat auf der Unterseite mit der 16.600 eine sehr breite Unterstützung ausgebildet:

Was kann man intraday aus dieser Konstellation ableiten?

An der Wall Street wurde bereits am Dienstag gehandelt. Darauf gehe ich nun hier näher ein.

Wall Street startete den Handel nach Weihnachten stark, DAX-Vorbörse nun ebenso

Die Woche vor Weihnachten war noch einmal positiv für die Kurse an der Wall Street und umrahmte im S&P500 die längste Gewinnserie seit dem Jahr 2017 auf Wochenbasis:

Bis zum Weihnachtsfest hatte der Dow Jones seine Aufwärtstrendlinie halten können:

Der Nasdaq bekam noch einmal die "Kurve" nach der Berührung vor einer Woche am Mittwoch:

Seitdem etablierte sich ein Dreieck, was wie folgt ausschaut:

Der Dienstag hatte dann bereits weitere Aufschläge im Programm, die nun die Performance im Dezember beim Dow Jones von 4,4 Prozent, im S&P von 4,5 Prozent und beim Nasdaq Composite von 6 Prozent erweiterten.

Alle Schlusskurse sind hier noch einmal international eingeordnet:

Damit ist der DAX nun auch in der Vorbörse wieder stark und hat ein GAP zu Freitag vor Augen sowie auch die Hochs vom Mittwoch der Vorwoche:

Auf welche Termine ist heute zu achten?

Termine am Mittwoch 27.12.2023

Seitens des Wirtschaftskalenders stehen am Mittwoch nur wenige Termine bereit. Die MBA Hypothekenanträge aus den USA um 13.00 Uhr und die Rohöl Lagerbestände 16.30 Uhr sollten wichtig werden. Danach geht es erst am Donnerstag weiter.

Dann jedoch direkt am Morgen mit den Privatkrediten aus der EU und der US-Warenhandelsbilanz 14.30 Uhr. Parallel stehen Donnerstags wieder die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung auf der Agenda und 16.00 Uhr die schwebenden Hausverkäufe.

Alle Termine der beiden Tage sind hier mit den Prognosen aufgelistet:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

