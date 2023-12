Insgesamt verfolgt das Paar EUR/USD seit einem Verlaufstief bei 1,0448 US-Dollar aus Anfang Oktober wieder einen vollwertigen Aufwärtstrend und konnte bis Ende November in den Bereich des Horizontalwiderstandes verlaufend um 1,1017 US-Dollar zulegen. Nach einem kurzzeitigen Ausflug zurück auf den EMA 200 fing sich das Paar wieder und stieg vor wenigen Tagen erneut in den Widerstandsbereich um 1,10 Dollar an. Ein Ausbruch darüber würde demnach erneutes Aufwärtspotenzial an die aktuellen Jahreshochs freisetzen und sich für einen erneuten Long-Einstieg anbieten.

Weder auf Tages- noch auf Wochenschlusskursbasis ist es bislang zu einem Kaufsignal gekommen, dieses dürfte sich erst oberhalb von 1,1045 US-Dollar andeuten und würde in der Folge Aufwärtspotenzial an 1,1149 und schließlich die Jahreshochs bei 1,1275 US-Dollar freisetzen können. Abschlagsrisiken bestehen auf der anderen Seite kurzzeitig in den Bereich des EMA 50 bei 1,0967 US-Dollar, darunter dürften sich zunehmend Bären durchsetzen und innerhalb des laufenden Aufwärtstrends für Abschläge sogar auf 1,0775 US-Dollar sorgen. Wegen der dünnen Nachrichtenlage sollten Investoren allerdings auch mit zahlreichen Fehlsignalen rechnen, weshalb erst im neuen Jahr belastbare Impulse zu erwarten sind.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: