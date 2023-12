KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine nach Kiewer Militärangaben in der Nacht auf Mittwoch mit 46 Kampfdrohnen angegriffen. 32 dieser Shahed-Drohnen iranischer Bauart seien abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Von den Drohnen, die nicht getroffen wurden, seien die meisten in frontnahen Gebieten wie Cherson eingeschlagen. Andere Drohnen seien abgestürzt und spurlos verschwunden.

Die Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Ersten Angaben zufolge stürzte eine abgeschossene Drohne in ein Gartenhaus in einem Vorort der südukrainischen Hafenstadt Odessa. Dabei seien eine Person getötet und drei verletzt worden, teilte das Militärkommando für die Südukraine mit. In Cherson seien ein Einkaufszentrum und ein Mehrfamilienhaus getroffen worden.

Russland führt seit fast zwei Jahren einen großangelegten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Fast jede Nacht lassen die russischen Truppen Kampfdrohnen aufsteigen, um Ziele im ukrainischen Hinterland zu treffen. Die Flugabwehr der Ukraine ist im zweiten Kriegswinter dank westlicher Rüstungshilfe erheblich verbessert, kann aber trotzdem nicht das ganze Land zuverlässig schützen./fko/DP/mis