FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit moderaten Gewinnen in die verkürzte, letzte Handelswoche des Jahres starten. Positive Impulse kommen von den US-Börsen, die tags zuvor freundlich geschlossen hatten. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt am Mittwoch signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 16 793 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte laut dem Broker IG sogar mit einem Plus von 1,3 Prozent starten.

Der Handel dürfte in sehr ruhigen Bahnen verlaufen, denn die meisten großen Investoren haben ihre die Bücher für das Jahr bereits geschlossen. "Am letzten Handelstag vor Weihnachten war das Handelsvolumen auf ein Vier-Wochen-Tief gefallen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und erwartet auch für die drei verbleibenden Handelstage des Jahres geringe Volumina. Ein erneuter Versuch des Dax, die Marke von 17 000 Punkten zu überwinden, hält er daher für durchaus möglich. In Einzelwerten könnte es wegen des dünnen Umsatzes außerdem durchaus zu deutlicheren Kursbewegungen kommen.