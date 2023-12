ISTANBUL, 27. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Enerjisa Üretim – ein Kunde von Senkron.Energy Digital Services – und Microsoft unterzeichneten heute eine Vereinbarung zur Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Bei der 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai (VAE) vereinbarten Enerjisa Üretim und Microsoft eine Kooperation, um das Potenzial von Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz, GenAI, Copilot, Microsoft Sustainability Manager, Dynamics Assets Management, Managed IT und OT Security zu nutzen. Grundlage der Partnerschaft sind die Technologien der Lösungen, Dienstleistungen und Betriebsmodelle von Senkron Energy Digital Services, die zusammen mit Microsoft auf den Markt gebracht werden.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung arbeitet Enerjisa Üretim mit Microsoft als bevorzugtem Technologie- und Markteinführungspartner für eine KI-gestützte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien über die Plattformen von Senkron.Energy zusammen. Diese Partnerschaft wird die Markteinführung neuer Technologien von Senkron.Energy und die Erschließung neuer Geschäftsmodelle und Einnahmequellen unterstützen, indem die jeweiligen Stärken der Partner in Industrie und Technologie optimal zum Tragen kommen.

Enerjisa Üretim verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Energieerzeugungsquellen und will bis 2026 eine Kapazität von 5000 MW bei einem Anteil erneuerbarer Energien von 59 % erreichen. Neben der Ausrüstung vorhandener und neuer Kapazitäten mit KI-gestützter Produktivitäts-, Wartungs- und digitalen Kraftwerksmanagementslösungen – darunter auch OT-Sicherheit – wird Enerjisa Üretim seine Expertise über Senkron Energy Digital Services an Energiekunden vermarkten, um in großem Maßstab eine nachhaltigere und grünere Zukunft zu fördern. Senkron.Energy Digital Services ist ein digitales Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das eine aktive Rolle bei der globalen Transformation des Energiesektors anstrebt – insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energiequellen.