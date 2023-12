Der Versicherer Allianz begegnet den Preissteigerungen in der Rückversicherung. Um Großrisiken mit einer bisher selten genutzten Finanzierungsmethode abzusichern, hat der DAX-Konzern aus München erstmals seit zehn Jahren eine sogenannte Katastrophenanleihe begeben. Professionelle Anleger können damit auf die Wahrscheinlichkeit einer Naturkatastrophe in einem bestimmten Zeitraum wetten. Man geht ein hohes Risiko ein, bekommt aber im Gegenzug die Chance auf eine hohe Rendite. Diese wird fällig, wenn alles ruhig bleibt. Im Katastrophenfall geht der Einsatz jedoch komplett verloren. Mit der Anleihe im Volumen von 250 Millionen Euro sichert die Allianz Sturmrisiken in Europa für den Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2026 ab. In der Branche heißt es, dass die Absicherung solcher Großrisiken durch eine Katastrophenanleihe mittlerweile teilweise günstiger sei als traditionell Rückversicherungsschutz von Unternehmen wie Munich Re oder Swiss Re.

Der lange Abwärtstrend der Allianz begann im Wesentlichen mit Februar 2022. Hier wirkte sich vor allem der russische Einmarsch in die Ukraine als Trigger aus. Die Kurserholung ab dem Tief bei 156,22 Euro am 28. September 2022 erfolgte rasant, wodurch der Allianz-Kurs schon ab 14. November eine Seitwärtsrange am Niveau von 198,60 Euro ausbildete. Der weitere Kursanstieg aufgrund der verbesserten Ertragslage durch höher Zinsen stoppte auch bei der Allianz aufgrund der Turbulenzen rund um die Silicon-Valley-Bank. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass auch der Kapitalstock der Allianz vom Sinken der Anleihekurse überproportional betroffen sein könnte. Vergleichbar mit den Aktienkursen der Banken formte sich ab 23. Januar 2023 eine Seitwärtsrange aus, die erst am 12. September 2023 nach oben hin durchbrochen worden ist. Mittlerweile hat der Kurs am 5. Dezember 2023 das alte All Time High überflügelt und ein neues All Time High am 12. Dezember 2023 bei 246,25 Euro markiert. Die Überwindung des alten All Time Highs war beim 4. Versuch im Zeitraum seit 9. Februar 2022 überfällig. Sollte aktuell das Zinsniveau ein wenig zurückgehen, kann der Anleihen-Bestand der Allianz aufwerten, was dem Kurs im neuen Jahr zugutekommen könnte.