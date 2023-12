Kann der DAX über 16.800 Punkte ansteigen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 17.000 Punkte zu rechnen. Zu beachten ist dabei vor allem auch die Entwicklung im S&P 500 in den USA. Der S&P 500 zieht weiter hoch und notiert ebenfalls unverändert über dem 10er-EMA, womit weiter steigenden Kurse angedeutet werden. Ein weiter steigender S&P 500 sollte auch den DAX weiter hochziehen. Eintrüben würde sich die Lage für sowohl für den S&P 500 als auch für den DAX erst wieder mit einem Kursrutsch unter ihren 10er-EMA.

Am heutigen Mittwoch werden erst am Nachmittag interessante Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht. Um 14:55 Uhr werden die Daten zu den Redbook Einzelhandelsumsätzen der Vorwoche erwartet. Der wöchentlich publizierte Index untersucht Daten von 9.000 großen Einzelhändlern in den USA, die seit mindestens einem Jahr geöffnet haben und misst die prozentuale Veränderung der Umsätze. Um 16:00 Uhr folgt der Richmond Fed Manufacturing Index für den Monat Dezember. Ansonsten bleibt es am heutigen Mittwoch vor dem nahenden Jahresausklang eher ruhig.