"Die Erweiterung der Fabrik sei ein wichtiger Teil von Intels Bemühungen, eine widerstandsfähigere globale Lieferkette zu fördern, zusätzlich zu den laufenden und geplanten Produktionsinvestitionen des Unternehmens in Europa und den Vereinigten Staaten", hieß es in einer Erklärung von Intel.

Die israelische Regierung habe sich bereit erklärt, Intel einen Zuschuss von 3,2 Milliarden US-Dollar für die Erweiterung der Chipfabrik in Kiryat Gat, südlich von Tel Aviv, zu gewähren, berichteten Bloomberg und Reuters. Insgesamt wolle Intel 25 Milliarden US-Dollar in den Bau der Chipfabrik investieren.

An der Nasdaq legte die Intel-Aktie gestern um 5,2 Prozent zu und schloss mit 50,50 Dollar auf dem höchsten Stand seit April 2022. Im vorbörslichen Nasdaq-Handel am Dienstag liegt die Intel-Aktie weiter leicht im Plus und notiert aktuell bei 50, 66 Dollar (Stand: 27.12.2023, 12:03 Uhr).

Intel baut auch neue Chipfabriken in Ostdeutschland und im US-Bundesstaat Ohio. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in neue Produktionskapazitäten in Arizona.

Am 14. Dezember stellte Intel zudem neue Prozessoren vor, die für Anwendungen der künstlichen Intelligenz in Rechenzentren und PCs optimiert sind.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion