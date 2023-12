LBS NordWest: Bausparboom hält an / Vorstands-Chef Jörg Münning fordert zügige Reform der Eigenheimrente (FOTO)

Münster/Hannover (ots) - Mit unverändert 200.000 neuen Bausparverträgen über eine Summe von 11,2 Mrd. Euro kann die LBS NordWest in ihrem ersten Geschäftsjahr an das hohe Niveau des Vorjahres anknüpfen. Auf den rapiden Zinsanstieg im Frühjahr 2022 folgte seinerzeit ein neuer Bausparboom mit einem Neugeschäftsanstieg von über 50 Prozent. "Gerade auch für junge Leute ist durch die Normalisierung der Zinsen der Sinn des Vorsparens wieder nachvollziehbar - und der Wunsch nach Wohneigentum trotz des schwierigen Umfelds ungebrochen", kommentiert LBS-Chef Jörg Münning die Entwicklung der LBS NordWest, die rückwirkend zum 1.1.2023 aus der LBS West (NRW und Bremen) und der LBS Nord (Niedersachsen und Berlin) entstanden ist.



Der gesamte Baufinanzierungsmarkt ist laut Bundesbank im laufenden Jahr um gut 40 Prozent zurückgegangen. Gründe sind vor allem der eingebrochene Neubau sowie die Verunsicherung von Verbrauchern und Investoren hinsichtlich Energieversorgung und Haushaltsdebatte. Mit knapp 30 Prozent fällt der Rückgang der Immobilienkredite bei der LBS dennoch geringer aus. Die Bauspardarlehen sind sogar um 73 Prozent gestiegen, weil sie zur Zinsabsicherung genutzt und zudem die Konditionen der Altverträge wieder attraktiv werden.