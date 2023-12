Am Mittwoch stiegen die Aktien von NetEase um bis zu 14 Prozent, als die Märkte in Hongkong aus den Weihnachtsferien zurückkehrten. Am Freitag war die Aktie um 25 Prozent eingebrochen. Der Rivale Tencent schloss den Handel in Hongkong um vier Prozent höher, nachdem das Unternehmen am Freitag mehr als 43 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren hatte.

Bilibili, eine Social-Media-Website, die im dritten Quartal 17,1 Prozent ihres Gesamtnettoumsatzes mit inländischen chinesischen Spielen erzielte, kletterte um zwei Prozent. Die Aktien waren am Freitag um etwa zehn Prozent eingebrochen.

Am Samstag versprach Chinas oberste Aufsichtsbehörde für Videospiele laut einer WeChat-Erklärung, die Bedenken der Stakeholder zu den Regelentwürfen, insbesondere zu den Artikeln 17 und 18, "sorgfältig zu prüfen". Diese beiden Artikel würden es Online-Spielen verbieten, Spieler zu Duellen mit anderen Spielern zu zwingen, und die Besitzer von Online-Spielen dazu verpflichten, keine hochwertigen oder teuren Transaktionen mit virtuellen Einheiten anzubieten oder zu dulden, sei es durch Versteigerungen oder spekulative Aktivitäten. Tägliche Login-Belohnungen sollen ebenfalls verboten werden, während Aufladebeschränkungen verhängt und Pop-up-Warnungen an Nutzer ausgegeben werden müssen, die ein "irrationales Konsumverhalten" an den Tag legen, so die National Press and Publication Administration in dem Regelentwurf.

Die Nationale Presse- und Veröffentlichungsbehörde, die die Veröffentlichung neuer Spiele kontrolliert, teilte am Montag mit, dass sie mehr als 100 neue inländische Spiele genehmigt hat, nachdem sie am Freitag bereits 40 importierte Spiele zugelassen hatte.

"Wir glauben, dass diese Maßnahmen dazu beitragen können, die Bedenken des Marktes etwas zu lindern, aber sie reichen nicht aus, um den durch den Verordnungsentwurf verursachten Überhang zu beseitigen", zitiert CNBC die Analysten von Nomura aus einer Mitteilung vom Dienstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion