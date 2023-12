Auf dem Höhepunkt notierte Hypoport Anfang 2021 noch bei 618,00 Euro, im September markierte das Wertpapier ein erneutes Hoch um 612,00 Euro. Das war allerdings zeitgleich die Ausgangsbasis für fallende Notierungen und eine nachhaltige Trendwende. In einem ersten Schritt ging es auf 324,40 und später auf eine Horizontalunterstützung aus 2018/2019 bei 182,00 Euro talwärts. Die rasant gestiegenen Zinsen drückten merklich auf das Geschäft des Finanzierers, in der Folge stürzte die Aktie bis Ende September letzten Jahres auf 72,55 Euro ab. Seitdem allerdings kann wieder von einer soliden Erholung gesprochen werden.

Die durchaus als fest zu bezeichnende Erholung seit September letzten Jahres hat Notierungen um 200,00 Euro hervorgebracht, ein Durchbruch über die Hürde aus den letzten Jahren ist in einem ersten Anlauf allerdings noch nicht gelungen. Sollte sich dieses Szenario in 2024 jedoch wiederholen und ein erfolgreicher Wochenschlusskurs von 200,00 Euro generiert werden, würde dies weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 231,40 und darüber an 258,20 Euro freisetzen können und zeitgleich ein längeres Long-Investment ermöglichen. Spätestens auf dem Niveau von 324,40 Euro sollte jedoch eine längere Konsolidierungsphase eingeplant werden. Auf der Unterseite bildet der Support um den EMA 50 auf Wochenbasis bei 158,10 Euro eine ernst zu nehmende Unterstützung, erst darunter werden Abschläge auf 143,00 und vielleicht sogar noch 123,80 Euro vorausgesagt. Zeitgleich würde jedoch der seit Ende Oktober bestehende Abwärtstrend zu Bruch gehen.

Hypoport SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: