Frankfurt (ots) - Wie das Wetter, so wird auch die wirtschaftliche Lage in

unserem Land zunehmend ungemütlicher. Dennoch bestehen für die zehntausenden

mittelständischen Unternehmen in Deutschland nach wie vor große

Wachstumschancen, wenn, ja wenn denn genügend Kapital zur Finanzierung dieses

Wachstums zur Verfügung stünde. Kapital bedarf es, um Investitionen zu tätigen

und damit Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Kapital ist für den

Mittelstand nicht alles, aber ohne Kapital ist alles nichts und aktuell läuft

Deutschland in der Rezession in eine akute Kreditklemme hinein.



Seit der starken Zinserhöhung als Reaktion auf die gestiegene Inflation sind

Finanzierungen für den Mittelstand nicht nur teuer, sondern auch viel rarer

geworden. In den Gremien der Banken macht sich zunehmend Risikoscheue breit.

Personal wird in großem Maß in die Restrukturierungsabteilungen verschoben, was

zu Lasten der Bearbeitung neuer Kreditanträge geht. Viele Banken sitzen zudem

bei Immobilienkrediten auf erheblichem Abschreibungspotential. Dies führt zu

erheblicher Zurückhaltung bei der Neukreditvergabe. Zudem reicht die

Entscheidungsgeschwindigkeit der Banken oft nicht aus, um den

Finanzierungsbedarf zeitgerecht zu decken. Der Verlierer ist der deutsche

Mittelstand, der in schwierigen Zeiten umso mehr unter Druck kommt.







privaten Unternehmenskrediten in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, können

helfen die Lücke für den Mittelstand zu schließen. Sogenannte "Private Debt

Fonds" werden wie Banken von der heimischen Finanzaufsicht, der BaFin,

überwacht. Rantum Capital verfügt als Marktführer sogar über eine

Vollregistrierung beim Regulator. Die Kreditfonds operieren in der Regel

flexibler und schneller als Banken. "Wenn es sein muss, kann Rantum in weniger

als vier Wochen einen Kredit zur Auszahlung bringen", sagt Dirk Notheis, Gründer

und Managing Partner von Rantum Capital.



Aus den Fonds von Rantum werden Kredite über ein breites Spektrum von

mittelständischen Branchen vergeben. Allein in den letzten zwölf Monaten hat

Rantum Finanzierungen von der Gesundheits- über die Nahrungsmittelindustrie bis

hin zum Maschinenbau, Chemie, Software und Technologiebranche ausgereicht. Die

Verträge sind mittelstandsgerecht in deutscher Sprache abgefasst. Mit

maßgeschneiderten, zur Bankfinanzierung oft nachrangigen Kapitallösungen, kann

Rantum den Mittelständlern im Bedarfsfall schnell und unbürokratisch unter die

Arme greifen. Zinsschonende Finanzierungen mit sogenannten "PIK-Anteilen", bei

denen die Zinsen erst bei Endfälligkeit des Darlehens bezahlt werden müssen,

gehören zu den Spezialitäten von Rantum Capital. "In Zeiten knapper Kassen kann

eine Verschiebung der Zinsen in die Zukunft wertvolle Luft verschaffen", so Marc

Pahlow. Allerdings sind auf die aufgestauten Zinsanteile am Ende auch

Zinseszinsen zu entrichten, wie Co-Gründer Marc Pahlow transparent erläutert.



Seit Gründung vor über zehn Jahren hat Rantum Capital bis heute keine

Kreditausfälle zu verzeichnen, was von der Geschäftsleitung unter anderem auf

die spezifische Analysequalität zurückgeführt wird. Bei Rantum Capital werden

die Kreditnehmer eben nicht nur von ehemaligen Bankern und Finanzprofis

analysiert, sondern ebenso von erfolgreichen Unternehmensführern und

DAX-Vorständen mit spezifischer Branchenexpertise. "Es ist das Zusammenwirken

von solider Finanzanalyse und erfahrenem, industriellen Blick auf ein

Geschäftsmodell, das für beide Seiten Sicherheit schafft", erläutert Dirk

Notheis. Mit den ehemaligen Chefs von

Rheinmetall, der Software AG, Pro7Sat1 oder STEAG, hat Rantum Capital ein

starkes Team mit breiter Branchenexpertise zur Unterstützung der Kreditvergabe

an Mittelständler geformt. So zeigt sich Notheis mit Blick auf 2024 überzeugt:

"Ohne Kreditfonds wird die mittelständische Wirtschaft auf Dauer in Deutschland

nicht zu finanzieren sein".



Pressekontakt:



Lizandra Valdez

mailto:lizandra.valdez@rantumcapital.de

+49 171 8172708

Rantum Capital, Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt a.M.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107996/5680034

OTS: Rantum Capital Management GmbH



Kreditfonds, wie die von Rantum Capital, dem aktuell größten Anbieter vonprivaten Unternehmenskrediten in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, könnenhelfen die Lücke für den Mittelstand zu schließen. Sogenannte "Private DebtFonds" werden wie Banken von der heimischen Finanzaufsicht, der BaFin,überwacht. Rantum Capital verfügt als Marktführer sogar über eineVollregistrierung beim Regulator. Die Kreditfonds operieren in der Regelflexibler und schneller als Banken. "Wenn es sein muss, kann Rantum in wenigerals vier Wochen einen Kredit zur Auszahlung bringen", sagt Dirk Notheis, Gründerund Managing Partner von Rantum Capital.Aus den Fonds von Rantum werden Kredite über ein breites Spektrum vonmittelständischen Branchen vergeben. Allein in den letzten zwölf Monaten hatRantum Finanzierungen von der Gesundheits- über die Nahrungsmittelindustrie bishin zum Maschinenbau, Chemie, Software und Technologiebranche ausgereicht. DieVerträge sind mittelstandsgerecht in deutscher Sprache abgefasst. Mitmaßgeschneiderten, zur Bankfinanzierung oft nachrangigen Kapitallösungen, kannRantum den Mittelständlern im Bedarfsfall schnell und unbürokratisch unter dieArme greifen. Zinsschonende Finanzierungen mit sogenannten "PIK-Anteilen", beidenen die Zinsen erst bei Endfälligkeit des Darlehens bezahlt werden müssen,gehören zu den Spezialitäten von Rantum Capital. "In Zeiten knapper Kassen kanneine Verschiebung der Zinsen in die Zukunft wertvolle Luft verschaffen", so MarcPahlow. Allerdings sind auf die aufgestauten Zinsanteile am Ende auchZinseszinsen zu entrichten, wie Co-Gründer Marc Pahlow transparent erläutert.Seit Gründung vor über zehn Jahren hat Rantum Capital bis heute keineKreditausfälle zu verzeichnen, was von der Geschäftsleitung unter anderem aufdie spezifische Analysequalität zurückgeführt wird. Bei Rantum Capital werdendie Kreditnehmer eben nicht nur von ehemaligen Bankern und Finanzprofisanalysiert, sondern ebenso von erfolgreichen Unternehmensführern undDAX-Vorständen mit spezifischer Branchenexpertise. "Es ist das Zusammenwirkenvon solider Finanzanalyse und erfahrenem, industriellen Blick auf einGeschäftsmodell, das für beide Seiten Sicherheit schafft", erläutert DirkNotheis. Mit den ehemaligen Chefs von Merck , BASF oder Roche bis hin zuRheinmetall, der Software AG, Pro7Sat1 oder STEAG, hat Rantum Capital einstarkes Team mit breiter Branchenexpertise zur Unterstützung der Kreditvergabean Mittelständler geformt. So zeigt sich Notheis mit Blick auf 2024 überzeugt:"Ohne Kreditfonds wird die mittelständische Wirtschaft auf Dauer in Deutschlandnicht zu finanzieren sein".Pressekontakt:Lizandra Valdezmailto:lizandra.valdez@rantumcapital.de+49 171 8172708Rantum Capital, Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt a.M.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107996/5680034OTS: Rantum Capital Management GmbH