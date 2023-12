Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - In der heutigen digitalisierten Welt sind Laptop, Smartphone undTablet Standard, wenn es darum geht, effizient geschäftlich auch von unterwegszu arbeiten. Doch das birgt auch große Risiken, denn unzureichend geschützteSysteme bieten Cyberkriminellen viele Möglichkeiten, an sensible Daten undInformationen zu gelangen und Geräte zu sabotieren. Gerade während Dienstreisensind Unternehmen diesbezüglich besonders gefährdet. Dieser Gefahr sind sichEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger bewusst: Rund zwei Drittelschätzen das Risiko von Cyberangriffen während einer Geschäftsreise als hochein. Zum Schutz davor schreiben viele Unternehmen mitunter strenge Regeln undVorgaben vor, wenn Mitarbeitende auf Dienstreise gehen. Mehr als die Hälfte derbefragten Firmen stellt Laptops und Handys mit höheren Sicherheitsstandards zurVerfügung oder ermöglichen einen Zugang über eine sogenannte VPN-Verbindung, dievon Unbeteiligten nicht einsehbar ist. Das sind die Ergebnisse derrepräsentativen "Kurzbefragung Cybersecurity 2023", einer Initiative von TravelManagement Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).Mehr als jedes zweite befragte Unternehmen (53 Prozent) schreibt vor allem dieVerwendung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung vor. Gefolgt von dem Verbot,öffentliche Netzwerke und frei zugängliches WLAN zu nutzen (50 Prozent) sowiestrengen Vorgaben für die Passworterstellung (49 Prozent). Knapp einem Drittelder befragten Dienstreisenden ist eine Einwahl ausschließlich per VPN-Verbindungerlaubt, wenn sie beruflich unterwegs sind. Nahezu ebenso viele (31 Prozent)geben an, spezielle Geräte mit erhöhten Sicherheitsstandards in bestimmtenLändern mitnehmen zu müssen. Als weitere Verhaltensregeln zum Schutz vorCyberrisiken auf Geschäftsreisen nennen die Befragten die Deaktivierung vonBluetooth (31 Prozent) und Schutzfilter für Bildschirme (26 Prozent). Lediglichfünf Prozent der Befragten sagen, dass sie keinerlei Verhaltensregeln auferlegtbekommen.Firmen stellen Laptops & Co. zum Schutz vor Cyberangriffen58 Prozent der Unternehmen stellen Laptops und Handys mit höherenSicherheitsstandards zur Verfügung oder ermöglichen einen Zugang über eineVPN-Verbindung (51 Prozent). Zur Ausstattung auf Geschäftsreisen gehören für 44Prozent auch verschließbare Transporttaschen für Laptops, Kamera- undMikrofonabdeckungen (43 Prozent), Laptops mit kleineren Blickwinkeln sowieSichtschutzfolien (je 31 Prozent). Nur sieben von einhundert Unternehmen stellen