CALGARY, ALBERTA, 27. Dezember 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das einflussreiche und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 457 Hazeldean Road in der Stadt Kanata (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 161. Canna Cabana-Filiale in Kanada bzw. die 53. Filiale in der Provinz Ontario und die zweite in der Stadt Kanata.

Mit rund 100.000 Einwohnern und einem Mix aus öffentlich Bediensteten und High-Tech-Fachkräften ist die Stadt Kanata der ideale Standort für die Marke Canna Cabana. Die neue Filiale befindet sich an der Hauptverkehrsader Kanatas in einem wichtigen Einzelhandelszentrum, das von zwei Ankermietern, einer staatlich kontrollierten Spirituosenkette und einer Feinkostkette, sowie mehreren beliebten Schnellimbissrestaurants belebt wird.

„Unsere neue Filiale in Kanata ist eine gute Ergänzung zu unserem äußerst erfolgreichen Laden im Zentrum von Kanatas Technologieviertel. Diese neue Filiale ist strategisch günstig in einem gut frequentierten Einkaufszentrum im Geschäftsviertel von Kanata gelegen, wo unser innovatives Diskont-Clubmodell bequem für alle Einwohner dieser wachstumsstarken und wohlhabenden Vorstadt von Ottawa erreichbar ist und wir noch mehr ELITE- und Cabana Club-Mitglieder begrüßen können“, meint Raj Grover, der Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Der Großteil unserer Expansion und stationären Ladeneröffnungen in den ersten Monaten des Jahres 2024 wird vor allem in Ontario stattfinden. Nachdem sich die Zahl der Verkaufsstellen voraussichtlich verdoppeln wird und Mississauga als drittgrößte Stadt Ontarios vor kurzem den Verkauf von Cannabis legalisiert hat, sind wir schon sehr gespannt auf die Chancen, die uns Kanadas größte Provinz bietet. Wie wir in anderen Provinzen gesehen haben, lässt sich der illegale Markt am besten dort abschöpfen, wo der legale Cannabis-Einzelhandel im Einklang mit der Marktnachfrage wachsen darf. Unsere Verkaufszahlen auf Ladenebene bestätigen die Nachfrage der Einwohner Ontarios nach sicheren Cannabisprodukten für Genusszwecke“, fügt Herr Grover hinzu.