FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,41 Prozent auf 138,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 1,93 Prozent.

Es gab wenige Impulse für den Handel. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch in den USA stehen keine entscheidenden Daten an.