München (ots) - Nach neunwöchiger, ununterbrochener Talfahrt sind die

Spritpreise in Deutschland erstmals wieder leicht gestiegen. Wie die aktuelle

ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter

Super E10 im bundesweiten Mittel 1,707 Euro und damit 0,5 Cent mehr als in der

Vorwoche. Der Dieselpreis stieg seit der Vorwoche um einen Cent auf 1,688 Euro

je Liter.



Die Verteuerung an den Zapfsäulen ist vor allem durch den Anstieg der

Rohölnotierungen seit Mitte Dezember herbeigeführt worden. Rohöl der Sorte Brent

kletterte binnen Wochenfrist um etwa zwei auf jetzt rund 81 US-Dollar. Ursache

für diesen Anstieg waren zunehmende Spannungen im Nahen Osten, wodurch teilweise

auch die Sicherheit der Öl-Lieferwege beeinträchtigt werden könnte.







bereits in den letzten Tagen des ablaufenden Jahres in steigenden Spritpreisen

niederschlagen. Planmäßig wird sich aufgrund der weiteren Stufe der

CO2-Bepreisung Benzin um etwa 4,3 Cent je Liter verteuern, Diesel um 4,7 Cent.



Autofahrer, die beim Tanken sparen wollen, sollten nach Empfehlung des ADAC am

Abend zur Tankstelle fahren. ADAC Auswertungen haben ergeben, dass die

günstigste Zeit zum Tanken zwischen 20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18

und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In den Morgenstunden ist Tanken

meist um mehrere Euro teurer. Auch Vergleichen lohnt sich, denn die Spritpreise

an den Tankstellen unterscheiden sich häufig auch lokal erheblich.



Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der "ADAC Drive App", die

die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung

stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt

es auch unter http://www.adac.de/tanken .



