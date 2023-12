AstraZeneca hat am Dienstag die Übernahme des chinesischen Zelltherapiespezialisten Gracell Biotechnologies für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Damit will der britisch-schwedische Pharmakonzern seine Zelltherapie-Ambitionen vorantreiben und seine Präsenz in China, dem zweitgrößten Pharmamarkt der Welt, stärken. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst darüber berichtet.

Zusätzlich erhalten die Aktionäre ein nicht handelbares, bedingtes Wertrecht in Höhe von 0,30 US-Dollar pro Stammaktie, wenn bestimmte regulatorische Meilensteine erreicht werden.

Die Aktien des chinesischen Unternehmens Gracell stiegen im vorbörslichen US-Handel um 60 Prozent.

Bei der CAR-T-Zelltherapie von Gracell werden dem Patienten krankheitsbekämpfende weiße Blutkörperchen, so genannte T-Zellen, entnommen, für die Krebsbekämpfung umgewandelt und dem Körper wieder zugeführt.

Emily Bodnar, Analystin bei H.C. Wainwright, sagte, dass dies ein Weg für AstraZeneca sein könnte, stärker in die Zelltherapie einzusteigen, da das Unternehmen in diesem Bereich nicht so stark engagiert sei wie Novartis und Gilead.

AstraZeneca wird zudem Gracells Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von 234,1 Millionen US-Dollar ( Stand: 30. September 2023) übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet, heißt es in der Mitteilung.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion