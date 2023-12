MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und Indien wollen bei der Produktion von Rüstungsgütern enger zusammenarbeiten. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen mit seinem indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar am Mittwoch in Moskau der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Lawrow nannte dabei keine Einzelheiten. Es gehe sowohl um die gemeinsame Herstellung moderner Waffentypen als auch um Rüstungsproduktion im Rahmen des indischen Programms "Make in India" (Produziere in Indien). Die Kooperation diene der strategischen Sicherheit auf dem eurasischen Kontinent, sagte Lawrow.

Beide Seiten lobten das gute bilaterale Verhältnis. "Unsere Beziehung ist sehr stark, sehr beständig", sagte Jaishankar vor dem Treffen mit Lawrow. Der Außenminister des bevölkerungsreichsten Landes der Welt sollte auch von Präsident Wladimir Putin empfangen werden.