Auf Platz eins der Liste steht in diesem Jahr die mörderische, auf Genozid ausgerichtete Terrororganisation Hamas, die am 7. Oktober die schlimmsten Gräueltaten gegen das jüdische Volk seit dem Holocaust der Nazis begang.

„Der völkermörderische Hass der Hamas ist keine neue Erscheinung. Er ist tief in ihrer Gründungsdoktrin verwurzelt und spiegelt sich in ihrer beispiellosen Barbarei wider. Während die Nazis versuchten, ihre Verbrechen zu verschleiern, hat die Hamas ihre Taten per Livestreaming übertragen. Besonders erschütternd ist dabei die Weigerung humanitärer Repräsentantinnen und Repräsentanten rund um die Welt, die schlimmen Verbrechen der Hamas gegen die Menschlichkeit klar zu verurteilen. Es ist unverzeihlich, dass die Präsidenten US-amerikanischer Eliteuniversitäten ihren moralischen Kompass verloren und die jüdischen Studentinnen und Studenten im Stich gelassen haben. Die diesjährige Liste ist ein überparteilicher Aufruf zum Handeln, um dem Hass Einhalt zu gebieten, der alle Jüdinnen und Juden bedroht", so der Rabbiner Abraham Cooper, SWC Associate Dean und Leiter von Global Social Action.

Auf der Liste der Top Ten 2023 stehen auch: UN-Generalsekretär António Guterres, UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese, das Internationale Rote Kreuz, Telegram, CAIR, Human Rights Watch, ‚River to Sea Palestine Will be Free'-Demonstrantinnen und -Demonstranten weltweit und US-amerikanische Eliteuniversitäten.

Lesen und teilen Sie den vollständigen Bericht hier: www.wiesenthal.com/TopTenAntiSemitic2023

Der Bericht ist auch auf Spanisch verfügbar: www.wiesenthal.com/TopTenAntiSemitic2023-Spanish

Das Simon Wiesenthal Center ist eine internationale jüdische Menschenrechtsorganisation. Sie hat einen Beraterstatus bei den Vereinten Nationen, der UNESCO, der OSZE, dem Europarat, der OAS und dem Lateinamerikanischen Parlament (PARLATINO).

