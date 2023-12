Ein Finanzexperte hat nun seine Einschätzung zu den Ursachen dieses Wertverfalls abgegeben. So äußerte sich Bert Flossbach, Mitbegründer des Finanzdienstleisters Flossbach von Storch, gegenüber der Financial Times und identifizierte die Aktionärsstruktur des Unternehmens als Hauptgrund für die aktuellen Schwierigkeiten und die schwache Kursentwicklung. Er kritisiert speziell die Aufteilung in Stamm- und Vorzugsaktien bei Volkswagen. Aufgrund der Tatsache, dass die Vorzugsaktien keine Stimmrechte beinhalten, haben die Porsche-Piëch-Familie und das Bundesland Niedersachsen mit einem Gesamtanteil von nur 43,7 Prozent an den Aktien, dennoch 73,3 Prozent der Stimmrechte unter ihrer Kontrolle.

Flossbach sieht die Unterteilung in Stamm- und Vorzugsaktien, obwohl sie bei anderen Unternehmen ebenfalls vorkommt, als problematisch an, insbesondere wegen der Interessen der Großaktionäre. Er betont, dass die Porsche-Piëch-Familie Ziele verfolgt, die nicht finanzieller Natur sind und die Kontrolle über das Unternehmen möglicherweise eher einem Selbstzweck dient. Das Bundesland Niedersachsen andererseits verfolge das Ziel, Arbeitsplätze im Bundesland und in Deutschland zu erhalten, was Volkswagen daran hindere, größere Einsparungen vorzunehmen, beispielsweise durch die Verlagerung der Produktion ins Ausland.

Trotz der bekannten Probleme bei VW und der Rolle der Aktionärsstruktur arbeitet das Unternehmen aus Wolfsburg derzeit an Maßnahmen zur Kostensenkung und Steigerung der Profitabilität. Erste Schritte wie Einstellungs- und Beförderungsstopps sowie die Schließung mehrerer Produktionslinien wurden bereits eingeleitet. Auch die derzeit verhaltene Entwicklung im Bereich der Elektroautos könnte sich positiv auswirken. VW hinkt hier zwar noch hinterher, hat aber nun zusätzliche Zeit, sein Portfolio zu elektrifizieren.

Laut Marketscreener bietet die Aktie ein Kurspotenzial von rund 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Der Analystenkonsens lautet Aufstocken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion