Per E-Mail teilen

ROUNDUP/Aktien New York

Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt. Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 1,111USD gehandelt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86830 (0,86660) britische Pfund, 157,81 (156,66) japanische Yen und 0,9438 (0,9417) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2077 Dollar gehandelt. Das waren rund 9 Dollar mehr als am Freitag./jsl/bek/he

Impulse gab es kaum. Es wurden in der Eurozone und den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. An den Finanzmärkten haben schon viele Investoren ihre Bücher geschlossen. Angesichts des dünnen Handels kann es daher zu deutlicheren Kursschlägen kommen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Ende Juli gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kletterte am Nachmittag bis auf 1,1115 US-Dollar. Dies ist fast ein Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1065 (Freitag: 1,1023) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9037 (0,9071) Euro.

Schreibe Deinen Kommentar