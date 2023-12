Im Januar 2018 markierte IFF nach einer äußerst steilen Kursrallye bei 157,40 US-Dollar einen vorläufigen Höhepunkt im Aufwärtstrend, im August 2021 wurde ein zweites Hoch um 157,08 US-Dollar gesetzt. Ausbleibende Käufe führten schließlich durch die Aufgabe der Horizontalunterstützung um 100,00 US-Dollar zur Aktivierung eines Doppelhochs, in der Folge purzelten die Preise in den markanten Unterstützungsbereich zwischen 55,75 und 65,00 US-Dollar talwärts. Erst gegen Ende dieses Jahres konnte an dieser Stelle ein Doppelboden ausgebildet werden, der bereits erste Früchte trägt. Auf Monatsbasis wird derzeit nämlich versucht, den EMA 50 bei 80,09 US-Dollar zu knacken und zeitgleich den seit 2021 laufenden Abwärtstrend zu beenden.

Gelingt es aus charttechnischer Sicht demnach ein Kursniveau von über 88,69 US-Dollar bei IFF auf Wochenbasis zu etablieren, dürfte der Trendwechsel klare Züge annehmen und in einer ersten Kaufwelle Gewinne an 97,49 und darüber 110,66 US-Dollar ermöglichen. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle ausgewertet werden. Zweifelsfrei sollten Investoren mit einem kurzen Zwischenstopp im Bereich von rund 100,00 US-Dollar rechnen. Etwaige Rücksetzer hätten dagegen kurzzeitig Platz bis auf 75,10 und noch einmal in den Bereich des Doppelbodens um 62,28 US-Dollar.

International Flavors & Fragrances Inc. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz: