FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Weihnachtsfest ist es am deutschen Aktienmarkt sehr ruhig zugegangen. Der Dax ging am Mittwoch mit einem Plus von 0,21 Prozent aus dem Handel und schloss bei 16 742,07 Punkten. Damit blieb der Leitindex in Tuchfühlung mit dem Rekordhoch von vor knapp zwei Wochen bei gut 17 000 Zählern.

Wie so oft kurz vor dem Jahresende blieben die meisten Marktakteure dem Geschehen fern. Das manifestierte sich auch in sehr dünnen Handelsumsätzen: Mit den 40 Dax-Titeln wurden auf dem Handelssystem Xetra insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro umgesetzt - an normalen Börsentagen sind es mehr als doppelt so viel.