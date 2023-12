WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verbesserte sich nach den Weihnachtsfeiertagen um 0,91 Prozent auf 3438,58 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es positive Vorzeichen zu beobachten, die Zuwächse fielen aber etwas geringer als am heimischen Aktienmarkt aus.

Der drittletzte Handelstag 2023 in Wien gestaltete sich mit einer dünnen Nachrichtenlage. Auch die Umsätze blieben erneut mager, da viele institutionelle Investoren ihre Auftragsbücher mit dem näher rückenden Jahreswechsel wohl bereits geschlossen haben.