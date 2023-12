MONETA Money Bank a.s

Der Bux in Ungarn trat bei 60 288,49 Einheiten auf der Stelle. Bei den Bluechips war nur wenig Bewegung auszumachen. So verteuerten sich MTelekom um 0,3 Prozent, während Mol um 0,2 Prozent nachgaben.

Der Prager PX beendete den Handel am Mittwoch mit plus 0,53 Prozent bei 1406,52 Zählern. Dabei stiegen die Notierungen der Erste Group um 1,4 Prozent. Komercni Banka gewannen um 0,8 Prozent und Moneta Moneta Money Bank um 0,5 Prozent hinzu.

Der Wig-20 steigerte sich um 1,05 Prozent auf 2371,28 Einheiten. Für den marktbreiten Wig ging es um 0,74 Prozent auf 79 246,98 Punkte hinauf. Mit Blick auf die Schwergewichte erhöhten sich Orlen um 1,5 Prozent. Aber auch die Anteile an den wichtigen Banken verteuerten sich. So gewannen PKO knapp zwei Prozent und Pekao 1,2 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am ersten regulären Handelstag nach Weihnachten überwiegend Zuwächse verzeichnet. Starke Gewinne wurden dabei in Warschau verbucht.

