Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 zog am heutigen Donnerstag bisher nur kurz hoch und bildete kein höheres Verlaufshoch, sondern kam direkt wieder zurück. Damit hat sich die Lage für den S&P 500 eingetrübt. Der 10er-EMA hält zwar noch, aber könnte erneut von den Bären angegriffen werden. Ein echtes Schwächesignal würde aber erst mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA entstehen."

Der S&P 500 konnte am Vortag doch noch liefern und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen und die Aufwärtsbewegung auch am heutigen Freitag weiter fortsetzen. Es kommt nun darauf an, dass das vorherige Verlaufshoch bei 4.779 Punkten angelaufen und überschritten wird. Damit würde ein neues Verlaufshoch entstehen und ein weiteres Stärkesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich von 4.800 Punkten. Zunächst ist noch mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Im großen Bild wird die Luft aber dünner, es sollte daher verstärkt auf Wendesignale geachtet werden. Unter anderem auf einen Kursrutsch unter den 10er-EMA. Dies wäre ein erstes wichtiges Signal für eine längere Korrektur.