Der S&P 500 hat acht Wochen in Folge zugelegt und ist nahe an sein Allzeithoch herangekommen. Während der Jahresendrallye haben Analysten von Baird ihre Top-Aktienempfehlungen für 2024 bekannt gegeben, darunter Nvidia. Die Aktie ist 2021 um über 237% gestiegen und könnte laut Analyst Tristan Gerra um weitere 52% steigen. Gerra betont, dass Nvidia im Zentrum der Nachfrage nach KI steht und die KI-Nachfrage das Angebot bis Mitte 2024 übersteigen wird. Nvidias Grace-Hopper-Superchip soll zu einer neuen milliardenschweren Produktlinie ausgebaut werden. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon und JPMorgan sind ebenfalls optimistisch für Nvidias Zukunft. Laut einer Branchenanalyse von JPMorgan-Analyst Harlan Sur steht der US-Halbleitersektor vor einer zyklischen Aufwärtsentwicklung im Jahr 2024, getrieben von hoher Nachfrage in Cloud-Technologien und KI. Das durchschnittliche Analysten-Rating für Nvidia lautet "Kaufen" mit einem Kurspotenzial von 33%.