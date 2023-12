Am Weihnachtswochenende produzierte Deutschland aufgrund stürmischen Wetters und geringer Nachfrage mehr Strom aus erneuerbaren Quellen als benötigt. Der Anteil erneuerbarer Energien erreichte am 24. Dezember einen Spitzenwert von 105,6 Prozent. Das Sturmtief "Zoltan" trug zur hohen Windstromproduktion bei, wobei landbasierte Windräder 74,6 Prozent und Offshore-Windparks 9,4 Prozent zur Gesamtlast beisteuerten. Die geringe Stromnachfrage, insbesondere in der Industrie an Feiertagen, verstärkte diesen Trend. Dies führte zu negativen Preisen am Spotmarkt für 38 Stunden, was bedeutet, dass Verbraucher für den Strombezug bezahlt wurden. Der durchschnittliche Preis betrug an Heiligabend 3,37 Euro pro Megawattstunde. Negative Preise sind seit 2008 gelegentlich zu beobachten und signalisieren Überkapazitäten im Netz. Industrielle Verbraucher nutzen solche Phasen, um die Netze zu entlasten. Für Privatkunden besteht diese Möglichkeit normalerweise nicht, obwohl einige Versorger dynamische Tarife anbieten. Der Bundesverband Erneuerbare Energien sieht in den negativen Strompreisen eine wirtschaftliche Bedrohung für den Ausbau erneuerbarer Energien.