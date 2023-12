Der Wasserstoffspezialist Plug Power hat einen Elektrolyseur in einem Amazon Fulfillment Center in Aurora, Colorado, in Betrieb genommen. Der Elektrolyseur produziert kohlenstoffarmen Wasserstoff vor Ort, der zur Betankung von über 225 Gabelstaplern genutzt wird. Amazon ist ein Hauptkunde von Plug Power und hat bereits mehr als 17.000 Brennstoffzellen in über 80 nordamerikanischen Fulfillment Centern im Einsatz. Diese ersetzen Batterien in Gabelstaplern. An den meisten Standorten wird der Wasserstoff jedoch extern produziert und per LKW transportiert. Die Aktien von Plug Power und Amazon notieren leicht im Plus, wobei Plug Power eine dreitägige Gewinnsträhne verzeichnet hat, aber im Jahresverlauf um 61,4 Prozent eingebrochen ist. Amazon hingegen ist in diesem Jahr um 82,6 Prozent gestiegen.