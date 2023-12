Trotz sinkender Verkaufszahlen und Preiskämpfen im EV-Sektor prognostizieren Analysten, dass Tesla 2023 mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat als im Vorjahr. Schätzungen zufolge wurden im vierten Quartal 473.000 Teslas ausgeliefert, was zu einer Gesamtzahl von 1,82 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2023 führt - ein Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahl liegt jedoch unter dem von Elon Musk zu Jahresbeginn gesetzten Ziel von zwei Millionen Auslieferungen. Musk warnte bereits im Oktober, dass höhere Kreditkosten die Nachfrage beeinträchtigen könnten. Um dem Wettbewerb standzuhalten, senkte Tesla 2023 die Preise seiner vier Modelle weltweit, insbesondere in China. Trotz Marktanteilsverlusten an lokale Konkurrenten wie BYD, bleibt Tesla in den USA Marktführer. Das Ende von Steuervorteilen für E-Autos in den USA und Deutschland könnte jedoch die Nachfrage im kommenden Jahr dämpfen. Trotzdem könnte Tesla laut Analysten im nächsten Jahr Musks Ziel von zwei Millionen Auslieferungen erreichen. Allerdings könnten die Margen aufgrund des Marktstarts des Cybertruck und der Entwicklung eines günstigeren Einstiegsmodells unter Druck bleiben.