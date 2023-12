2023 war ein starkes Jahr für den Aktienmarkt, getrieben von KI und unterstützt durch die überraschende Kehrtwende der US-Notenbank (Fed), die mindestens drei Zinssenkungen für 2024 ankündigte. Diese Entscheidung löste eine Rallye am Anleihemarkt aus und drückte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe von fünf Prozent auf 3,8 Prozent, was den Aktienmarkt auf Rekordhöhen trieb. Trotz der Erwartung eines breiten Verkaufsdrucks Ende Januar 2024, aufgrund der Gewinne, die während der Aufwärtswelle bei Aktien verzeichnet wurden, wird ein Rücksetzen und Auffüllen ("Back-and-Filling") den Markt in die Lage versetzen, konstruktiv auf den gewaltigen Zuwächsen des vierten Quartals aufzubauen.Trotz geopolitischer Unsicherheiten und der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, wird erwartet, dass der Markt seine erstklassige Bewertung beibehält und auf den Gewinnen von 2023 aufbaut, wenn die Gewinnwachstumsprognosen zutreffen. Der S&P 500 wird voraussichtlich ein zweistelliges prozentuales Gewinnwachstum verzeichnen, und alle 11 Sektoren werden voraussichtlich ein Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen.Die Fed hat ihre Haltung zur Geldpolitik geändert und schaut wahrscheinlich auf die Gesundheit der Verbraucher, die erschöpften Ersparnisse und die hohe Verschuldung der privaten Haushalte. Die Geldpolitik ändert sich nicht so abrupt ohne wichtige Informationen, die den Notenbankern Anlass dazu gibt.Der stabile Anleihemarkt ist ein wichtiger Faktor für den Bullenmarkt, da Aktien Anleihen benötigen. Der Anstieg der Zinssätze hat zu einem Rückgang der langfristigen Zinssätze geführt, aber der Leitzins bleibt bei 5,25–5,50 Prozent. Die extrem hohe Staats-, Haushalts- und Studentenverschuldung, die vor sechs Wochen noch von Bedeutung war, ist heute kein Thema mehr, obwohl die Kosten für die Zinsen auf diese Schulden an die kurzfristigen Zinssätze gebunden sind, die unverändert bleiben.