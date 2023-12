KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Rekord der Rüstungsexporte:

"Die Rüstungsexporte an Nato-Verbündete sind weitere Folge einer Entwicklung, in der Krieg erneut zur Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln wird. Das westliche Bündnis muss seine Ostflanke stärken. Das geht nicht ohne Waffen und Munition. Die Lieferungen dürften sogar noch zunehmen. Die USA könnten sich im Zuge einer Wiederwahl Donald Trumps aus Europa zurückziehen. Der alte Kontinent müsste für seine Sicherheit selbst sorgen. Dagegen hilft keine diffuse Friedenssehnsucht. Hinter Rüstungslieferungen auf die arabische Halbinsel muss man hingegen große Fragezeichen setzen. Saudi-Arabien und Katar können nicht unsere Verbündeten sein, so wie eigentlich auch die Türkei nicht unser Verbündeter sein kann. Wir können lediglich jene unsere Freunde nennen, die nach innen demokratisch organisiert sind und nach außen friedfertig handeln."/yyzz/DP/nas