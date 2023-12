FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1113 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1065 Dollar festgesetzt.

Seit den Weihnachtsfeiertagen ist der Kurs des Euro mehr als einen Cent gestiegen und erreichte am Mittwoch zeitweise den höchsten Stand seit Ende Juli. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer Dollar-Schwäche. Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken besonders schnell und deutlich senken dürfte, was den US-Dollar belastet.

Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag werden wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten./jkr/mis

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1,111USD gehandelt.