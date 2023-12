Schlusskurse auf Wochenbasis oberhalb der Barriere von grob 972 US-Dollar würden bei Platin eine Long-Strategie ermöglichen, Zugewinne an 1.021 und darüber 1.050 US-Dollar wären auf Sicht der nächsten Wochen denkbar und können über entsprechende Instrumente gehandelt werden. Trotz des aktuell laufenden Ausbruchsversuchs sollte eine Verlustbegrenzung nicht zu nah angesetzt werden, da nach derartigen Ausbrüchen häufig ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau erfolgt. Ein Wiedereintritt in die vorherige Schiebephase durch einen Kursrutsch unter 954 US-Dollar würde dagegen bärische Marktteilnehmer auf den Plan anrufen, in der Folge müsste mit Verlusten auf 926 US-Dollar und darunter sogar 906 US-Dollar gerechnet werden.

Platin-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: