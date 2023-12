Die Marktteilnehmer haben diesen wirtschaftlichen Aufschwung bei Intel bereits seit Februar 2023 vorweggenommen. Der Kurs von Intel wertete beginnend mit 28. Februar 2023 bis gestern um knapp 105 Prozent auf, wobei der Kurs ab 27. November einen Turbo zuschalten konnte und ab da besonders hohe Zugewinne erreicht hat. Eine Verschnaufpause nach dieser Aufwertung wäre nicht unüblich. Dennoch haben die Bullen die Widerstände bei 52,34 US-Dollar und 58,77 US-Dollar im Visier. Das All Time High vom 24. Januar 2020 bei 69,29 US-Dollar scheint noch außer Reichweite, obwohl man davon ausgehen kann, dass der Kuchen ob des Erfolges im Sektor global immer größer wird. Leider musste Intel Marktanteile an seine Konkurrenten abgeben und somit wird der Gewinn pro Aktie im Jahr 2025 kleiner ausfallen als zur Boomphase zwischen 2018 und 2021. Auch das erwartete KGV 2025 fällt mit 28,06 eher hoch aus. Die Aktionäre versuchen weiter in die Zukunft zu blicken und sehen eine Investitionsinitiative in Chipfertigungen seitens Intels. Für diese Werke erhält Intel einerseits von den jeweiligen Ländern beträchtliche Subventionen und wird nach 2025 beginnen, Cash zu generieren.

Intel Corporation (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: