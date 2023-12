Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt. Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Donnerstag mit der Aussicht auf fallende Zinsen weiter gestiegen. Am Morgen wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2084 US-Dollar gehandelt und damit etwa sieben Dollar höher als am Vortag. Seit mittlerweile fünf Handelstagen geht es mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall um etwa 50 Dollar verteuert.

