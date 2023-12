NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach jüngsten wöchentlichen Daten des Marktforschers Nielsen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Das Absatzwachstum des Nahrungsmittelherstellers sei schwach gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Man müsse aber bedenken, dass die Schweizer ein erhebliches Absatzvolumen außerhalb der von Nielsen erfassten Kanäle hätten. In den Nielsen-Kanälen sei die Werbetätigkeit von Nestle auf hohem Niveau geblieben./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2023 / 11:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2023 / 14:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 103,9EUR gehandelt.