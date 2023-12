Madrid (ots) - Die vom 24. bis 28. Januar 2024 von IFEMA MADRID veranstaltete

internationale Tourismusmesse FITUR nimmt weltweit eine Führungsrolle ein, wenn

es um die Förderung von Umweltbewusstsein, sozialer Verantwortung und

Unternehmensführung in der Tourismusbranche geht.



Der neue Messebereich FITUR 4all, bei dem der zugängliche Tourismus im

Mittelpunkt steht, zeichnet den nachhaltigsten Messestand aus und misst dessen

CO2-Bilanz, während das Observatorio FiturNext Tourismus-Initiativen auszeichnen

wird, die zur Wiederbelebung ländlicher Regionen beitragen.





Die FITUR 2024 ist nicht nur die weltweit wichtigste Tourismusmesse, sondern sienimmt auch eine führende Rolle ein, wenn es um die Verpflichtung und dasEngagement in Sachen Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, soziale Verantwortungund Unternehmensführung im Fremdenverkehr geht. Die 44. Auflage der FITUR wirdzum Sprachrohr und zur Bühne für gute Tourismus-Praktiken und zum Impuls fürStrategien, die auf einen umweltbewussten Tourismus abzielen, mit dem dieEntwicklung einer zunehmend nachhaltigeren Wirtschaft gefördert wird.Die neuen Messesegmente der FITUR treten nachdrücklich fürverantwortungsbewusstere Tourismus-Modelle einSo steht bei allen Messesegmenten der FITUR die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.Dies gilt ganz besonders für die erste Auflage der FITUR 4all , die von ImpulsaIgualdad ausgerichtet wird, um deutlich zu machen, wie wichtig ein zugänglicherund inklusiver Tourismus ist. Ganz im Zeichen der Gleichstellung steht dieArbeit von FITUR Woman , die das weibliche Talent im Tourismus zum Ausdruckbringt und die Chancengleichheit fördert, genau wie auch die FITUR LGBT+ . FITURScreen , FITUR Sports oder FITUR Lingua wiederum setzen sich für die Förderungvon Reisezielen und Urlaubsgebieten ein, um die saisonale Entzerrung zuunterstützen und die Aktivitäten rund um den Fremdenverkehr auf alle Regionen zuverteilen, was Grundlage für die Entwicklung von Gemeinschaften sowie hin zuimmer nachhaltigeren Tourismus-Modellen ist. Schließlich erwarten dieMessebesucher noch FITUR Cruises , bei dem sich alles um eine Kreuzfahrt dreht,die vom Umweltbewusstsein des blauen Tourismus geprägt ist, oder FITUR Talent ,dessen sozialer und wirtschaftlicher Fokus auf die Herausforderungen und Chancendes Talents im Fremdenverkehr gerichtet ist.Umweltbewusstsein - Alleinstellungsmerkmal der Aussteller der FITURDie FITUR regt ihre Aussteller, Fachleute und Besucher anhand vonHandlungsleitfäden und Empfehlungen zu einer nachhaltigen Teilnahme an, um sodie Auswirkungen auf das Umfeld der Messe zu minimieren und ihre positiven