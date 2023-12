London (ots/PRNewswire) - Mit einem bedeutenden Schritt zur Überbrückung

kultureller Unterschiede und zur Förderung der internationalen Verständigung

wird Guangdong Radio and Television eine spezielle internationale Ausgabe von

"Soaring Guangdong" ("Guangdong im Aufwind") in Englisch, Deutsch und

Französisch herausbringen. Mit den packenden Geschichten von fünf Protagonisten

soll "Soaring Guangdong" einzigartige Perspektiven auf Guangdong bieten und dem

weltweiten Publikum ermöglichen, die Region zu erleben.



"Soaring Guangdong" wird im Dezember auf den wichtigsten Fernsehplattformen in

Großbritannien, Deutschland und Afrika ausgestrahlt und voraussichtlich mehr als

zweihundert Millionen Zuschauer in Europa und Afrika erreichen. Das

internationale Publikum soll dabei Bekanntschaft mit Guangdong machen und ein

tieferes Verständnis des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area und

China insgesamt gewinnen.







seinem Facettenreichtum begeistern. Die Serie verspricht, die Essenz von

Guangdong durch die Geschichten ihrer Protagonisten zu vermitteln und das bunte

Mosaik der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Region

darzustellen.



"Unserer Überzeugung nach kann das Geschichtenerzählen dazu beitragen, Brücken

zu bauen und Anküpfungspunkte für Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt

schaffen", berichtet Fuqing Cai, Direktor bei Guangdong Radio and Television.

"Indem wir 'Soaring Guangdong' in mehreren Sprachen anbieten und diese

Geschichten international ausstrahlen, wollen wir das gegenseitige Verständnis

und den kulturellen Austausch fördern."



Mit dem Anspruch, als Brücke der Kommunikation und Kultur zu dienen, lädt

"Soaring Guangdong" die Zuschauer dazu ein, die pulsierende und dynamische

Region Guangdong zu entdecken, zu erleben und wertzuschätzen.



Video - https://www.youtube.com/watch?v=HIKvuGHr6ng



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/soaring-guangdon

g-erreicht-globales-publikum-302023105.html



Pressekontakt:



yueqi.xiao@propellermedia.co.uk,

07460 722873



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173000/5680842

OTS: Guangdong Radio and Television



